"Тут молодь не кайфує так, як наше покоління": Кравець порівняв іспанців з українцями

Захисник Луго Василь Кравець порівняв український та іспанський менталітети.

"Іспанці – веселіші за нас. Вони отримують задоволення від життя. Якщо взяти молодих, то вони працюють – не кайфують так, як наше молоде покоління. Вони більше вчаться, щоб у 20 років вже мати якийсь дохід, роботу, бізнес.

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Потім вже гуляють, мають квартиру – вони вже забезпечені, можуть собі дозволити відпочити на яхті чи з'їздити на Мальдіви. Держава надає їм фінанси, можливості для цього. Люди похилого віку – так само. Їм дають пенсію. Вони щоранку п'ють каву, в обід йдуть у ресторан, ввечері теж можуть в ресторан піти. Вони насолоджуються життям на 100%. Нам цього бракує.

Ти відпочиваєш, коли малий, в 20 – ти працюєш, в 30 – працюєш, в 40 – працюєш, в 50 – працюєш, в 60 – виживати. Пенсія маленька, потрібно щось робити. Вважаю, що це неправильно. А іспанці беруть все від життя. В якихось напружених ситуаціях вони спокійні. Думають перед тим, як робити. Вони вміють знаходити спільну мову з іншими людьми", – розповів Кравець в ефірі Instagram Романа Бебеха.

Нагадаємо, 22-річний захисник перебрався з Карпат у Луго ще у 2017-му. Рік тому його викупив Леганес за 2,5 млн євро, проте у зимове трансферне вікно-2020 екс-карпатівець на правах оренди повернувся в Луго.

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