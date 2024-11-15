"На жаль, я списував математику в школі. Якщо ми виграємо два матчі – будемо першими, це все, що можу сказати. Але не можу сказати, що це наша ціль – бути першими або виграти матчі. Наша ціль – намагатися показати найкращі свої можливості. У такому разі ти зазвичай отримуєш в кінці щось заслужене. Для мене найважливіша гра, я фокусуюся не на результаті, а на індивідуальній та командній грі.

Грузія – Україна: прес-конференція Реброва – про стан Довбика, план проти Хвічі та очікування від суперника

Ми завжди хочемо атакувати, але не завжди це вдається. Україна – дуже сильна команда, вони показали це минулого місяця. Але перед тим, як думати про атаку чи забитий м'яч, нам треба подумати над більшою агресивністю на полі, ніж ми показали у жовтні. У цьому аспекті ми провалилися. Тому я чекаю більшої агресивності від футболістів.

Саба Гоглічідзе – не тут через травму, Лаша Двалі – дискваліфікований. Інші гравці будуть грати на своїх позиціях. У нас має бути 11 гравців на полі", – цитує Саньйоля Суспільне.

Нагадаємо, що матч між збірними Грузії та України запланований на 16 листопада в Батумі. Початок гри о 19:00 за київським часом.

"Здобудемо мінімум чотири очки": Маркевич – про стан збірної України, Хвічу і чому маємо перемогти в Лізі націй