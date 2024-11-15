"Тут ми провалилися": тренер Грузії вказав на аспект, який завадив перемогти у жовтневій зустрічі зі збірною України
Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньйоль висловив свої очікування від матчу Ліги націй проти України.
"На жаль, я списував математику в школі. Якщо ми виграємо два матчі – будемо першими, це все, що можу сказати. Але не можу сказати, що це наша ціль – бути першими або виграти матчі. Наша ціль – намагатися показати найкращі свої можливості. У такому разі ти зазвичай отримуєш в кінці щось заслужене. Для мене найважливіша гра, я фокусуюся не на результаті, а на індивідуальній та командній грі.
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Ми завжди хочемо атакувати, але не завжди це вдається. Україна – дуже сильна команда, вони показали це минулого місяця. Але перед тим, як думати про атаку чи забитий м'яч, нам треба подумати над більшою агресивністю на полі, ніж ми показали у жовтні. У цьому аспекті ми провалилися. Тому я чекаю більшої агресивності від футболістів.
Саба Гоглічідзе – не тут через травму, Лаша Двалі – дискваліфікований. Інші гравці будуть грати на своїх позиціях. У нас має бути 11 гравців на полі", – цитує Саньйоля Суспільне.
Нагадаємо, що матч між збірними Грузії та України запланований на 16 листопада в Батумі. Початок гри о 19:00 за київським часом.
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