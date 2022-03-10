Ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський не розуміє, навіщо зараз відновлювати чемпіонат України в умовній Італії.

"Як туди взагалі виїхати? Футболісти – люди призовного віку, має бути якийсь спеціальний дозвіл, щоб вони грали за кордоном під час війни.

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Це якийсь цинізм. УПЛ може продовжитися лише тоді, коли закінчиться війна, аж ніяк не паралельно. Тут гинуть люди, а Сидорчук буде забивати Зорі десь в Трієсті? Ви уявляєте собі таку ситуацію?" – заявив Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, УПЛ повинна була відновитися 25 лютого, але днем раніше путінські війська розпочали підле вторгнення в Україну.

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