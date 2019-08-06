Турнір з текболу відбудеться у Lavina Mall

Як повідомлялося раніше, 11 серпня о 14:00 в ТРЦ Lavina Mall відбудеться черговий івент "Зірковий Гість".

Ця зустріч стане особливою, адже окрім традиційної можливості поспілкуватися з гостями – Олександром Шовковським та Олександром Караваєвим, виграти цінні подарунки та просто гарно провести час, присутні зможуть взяти участь у турнірі з текболу за підтримки TM Parimatch.

Текбол – одна з улюблених розваг футболістів в усьому світі. Ця гра схожа на настільний теніс, проте використовується футбольний м’яч, який треба відбивати від спеціального вигнутого столу будь-якою частиною тіла, окрім рук.

Текбольний стіл для турніру надано офіційним партнером національної збірної команди України з футболу TM Parimatch. Саме на цьому столі відточують свої влучність на майстерність гравці головної команди країни! А 11 серпня разом з Олександром Шовковським та Олександром Караваєвим спробувати себе у новому виді спорту зможете і ви!

У змаганнях братиме участь 4 команди по 3 гравці в кожній.

Одна команда буде визначена серед підопічних благодійного фонду "Розвиток футболу України".

Дві – сформовані за результатами конкурсів у соцмережах на сторінках @Ukrainian Association of Football та @National Football Team of Ukraine. Для участі підпишіться на сторінки та слідкуйте за оголошеннями.

Остання, четверта команда визначиться безпосередньо під час заходу "Зірковий гість" в ТРЦ Lavina Mall.

Турнір складатиметься з півфінальних матчів, фіналу та матчу за третє місце.

Переможці та учасники отримають призи від TM "Parimatch".

Не пропустіть можливість випробувати свої сили в унікальній грі, тренером в якій стане один із Зіркових гостей! Приходьте 11 вересня о 14:00 в Lavina Mall!