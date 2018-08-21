Турнір "Крим – це Україна" об’єднав юнацькі футбольні команди країни

Днями стартує вже четвертий за ліком всеукраїнський турнір "Крим — це Україна". У змаганнях візьмуть участь вісім юнацьких команд, сформованих із футболістів 2003 р.н., із різних регіонів нашої країни.

Про турнір, який вже став традиційним, розповів перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко.

— Вадиме Костянтиновичу, як і коли виникла ідея започаткувати подібні змагання?

— Анексія Криму призвела до призупинення розвитку професіонального футболу на півострові. ФФУ вирішила підтримати футбольну спільноту Криму, тому за ініціативою президента ФФУ Андрія Павелка у 2015 році ми започаткували проведення турніру "Крим – це Україна", який об’єднав юнацькі футбольні команди з різних регіонів.

— Які умови створені для учасників змагань, хто опікується цим питанням?

— Національна асоціація докладає максимум зусиль для того, аби умови проведення змагань покращувалися рік за роком. Окрім того, федерація футболу повністю фінансує турнір. Усі учасники будуть забезпечені належними умовами проживання, харчування та якісними умовами проведення матчів. Турнір проходитиме на найякісніших футбольних полях Херсонської області, а саме на стадіонах "Кристал" у Херсоні та "Вікторія" у селі Чулаківка.

Зважаючи на надзвичайне соціальне та спортивне значення турніру, ФФУ й надалі докладатиме зусиль для покращення умов його проведення, а також для збільшення кількості учасників змагань.

— Напевно, окрім спортивного, турнір має й інший зміст?

— Безсумнівно, проведенням цих змагань ми хочемо ще раз наголосити на єдності української футбольної спільноти. Багато наших співвітчизників були вимушені залишити свої оселі в Криму, і цей турнір для них є також проявом підтримки з нашого боку. А скільки нових знайомств відбувається протягом цих днів – це ще одна, так би мовити, комунікативна функція заходу.

До речі, я б не став применшувати значення й суто спортивної складової. На матчах турніру частими гостями є тренери юнацьких збірних України, тож у його учасників є чудова нагода заявити про себе на повний голос.

— Розкажіть коротко історію турніру.

— Перші змагання відбулися на Херсонщині у серпні 2015 року. В них узяли участь чотири колективи. Переможцем стала команда ДЮСШ-11 "Чорноморець" із Одеси, друге місце посіло ВУФК "Торпедо" з Миколаєва, бронзу вибороли місцеві, херсонські футболісти з КДЮСШ "Освіта", а четвертим фінішував ще один херсонський колектив – СДЮШОР "Кристал".

Наступного року кількість учасників збільшилася вдвічі. До речі, з 2016-го формат залишається незмінним – вісім команд, розбитих на два квартети, проводять групові турніри, а потім у плей-офф визначаються переможець та призери.

Отже, у 2016 році перше місце вибороли львівські "Карпати", другим став "Дніпро" з однойменного міста, а третім – запорізький "Металург".

Третій турнір приніс нам першого дворазового переможця. Юнаки з одеської ДЮСШ-11 "Чорноморець" повторили успіх своїх старших товаришів дворічної давнини, завоювавши головний приз. Друге місце дісталося команді СДЮШОР "Торпедо" (Миколаїв), яка поступилася одеситам у фіналі лише в серії післяматчевих пенальті. Третьою фінішувала команда BRW-BIK із Володимира-Волинського.

— Яка загальна географія учасників змагань?

— Загалом за три роки проведення турніру в ньому взяли участь 400 гравців із 20-ти команд. Вони представляли 10 регіонів нашої країни – від Львівської області до Донецької. Тобто можна з упевненістю говорити, що турнір цілком виправдовує свою класифікацію – "всеукраїнський".

— Хто побореться за призи цього року?

— У змаганнях візьмуть участь вісім команд. У групі "А" попереднього етапу позмагаються ДЮСШ-11 "Чорноморець" (Одеса), УФК "Олімпік" (Харків), ВУФК "Торпедо" (Миколаїв) та СДЮШОР "Кристал" (Херсон). До квартету "Б" потрапили СК "Азовсталь" (Маріуполь), "Динамо" (Київ), "Дніпро" (Дніпро) та BRW-BIK (Володимир-Волинський).

— Якими є терміни проведення змагань?

— Матчі в групах відбудуться 20-го, 21-го та 22 серпня. 23-го числа пройдуть стикові поєдинки за 5-е та 7-е місця між командами, які фінішують у групах на третій та четвертій позиціях. 24 серпня – день півфіналів, 26-го – матч за третє місце та фінал. Півфінали прийме Чулаківка, гру за "бронзу" та "золото" – Херсон. До речі, запрошую всіх охочих відвідати поєдинки турніру. Вирішальна гра розпочнеться о 12.00 на стадіоні "Кристал".

Також хочу побажати усім учасникам успіхів у спорті та вдалого старту дорослого життя. Будемо пам’ятати самі і нагадувати іншим – Крим був і залишається українським. Вірю, що не горами той час, коли ми проведемо змагання й на кримській землі.