Массіміліано Аллегрі буде виконувати функції менеджера – подібно до сера Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед.

Керівництво Ювентуса вирішило розширити функції головного тренера команди Массіміліано Аллегрі. Як інформує Sky Sport, з нового року Аллегрі перетвориться на менеджера в англійському розумінні цього терміна. Це означає, що Аллегрі буде виконувати також функції спортивного директора клубу, як це свого часу робив сер Алекс Фергюсон у Манчестер Юнайтед.

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Повідомляється, що чинний спортивний директор "старої синьйори" Федеріко Керубіні стане помічником Аллегрі. Джерело зазначає, що одержав свій інсайд безпосередньо від керівника Ювентуса Джона Елканна.

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