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Турецький клуб узгодив з Шахтарем трансфер Кайоде, – Fanatik

10:32 289 Читать на русском
Турецький клуб узгодив з Шахтарем трансфер Кайоде, – Fanatik
Оларенваджу Кайоде / фото: ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Новачок турецької Суперліги Газішехір Газіантепспор домовився про перехід форварда Шахтаря Оларенважу Кайоде, повідомляє Fanatik.

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За інформацією турецького видання, умови угоди узгоджені як з донецьким клубом, так і з самим гравцем. Очікується, що офіційно про перехід Кайоде Газішехір оголосить найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що у запрошенні нападника зацікавлений московський Спартак. Авторитетний портал Transfermarkt.de оцінює форварда "гірників" у 2 мільйони євро.

Нагадаємо, Кайоде перебрався у донецький клуб взимку 2018 року, але у минулому сезоні провів лише 10 матчів в УПЛ, забивши 1 гол і віддавши 1 асист.

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Теги
Трансфери Туреччина Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде Шахтар Шахтар Ґазіантепспор Ґазіантепспор
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