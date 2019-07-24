Турецький клуб узгодив з Шахтарем трансфер Кайоде, – Fanatik

Нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Новачок турецької Суперліги Газішехір Газіантепспор домовився про перехід форварда Шахтаря Оларенважу Кайоде, повідомляє Fanatik.

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За інформацією турецького видання, умови угоди узгоджені як з донецьким клубом, так і з самим гравцем. Очікується, що офіційно про перехід Кайоде Газішехір оголосить найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що у запрошенні нападника зацікавлений московський Спартак. Авторитетний портал Transfermarkt.de оцінює форварда "гірників" у 2 мільйони євро.

Нагадаємо, Кайоде перебрався у донецький клуб взимку 2018 року, але у минулому сезоні провів лише 10 матчів в УПЛ, забивши 1 гол і віддавши 1 асист.

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