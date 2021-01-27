Турецькому Антальяспору заборонили трансфери через борг у 4,5 мільйони євро.

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За інформацією видання Sadece Antalyaspor, "скорпіони" не виплатили вищезазначену суму від трансферів Густаво Бланко-Лещука донецькому Шахтарю, Манчестер Сіті за Саміра Насрі, Дніпру за Даніло Соузу і Ордуспору за Сасо Форнецці. У Антальяспор немає коштів, тому він не зможе погасити борги і погодився не реєструвати нових футболістів.

Нагадаємо, Бланко-Лещук перейшов із Шахтаря в Антальяспор у серпні 2019 року, а бразильський півзахисник Дніпра Даніло Соуза приєднався до турецького клубу у січні 2016-го.

Антальяспор після 20-ти турів посідає у турнірній таблиці Суперліги 10 сходинку, набравши 26 очок.

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