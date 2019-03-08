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Турецький гравець, який на полі лезом різав суперників, дізнався свій вирок

09:05 305 Читать на русском
Турецький гравець, який на полі лезом різав суперників, дізнався свій вирок
Мансур Чалар отримав вирок / Фото ФК Амедспор

Фільм жахів, який відбувався на одному з матчів турецького чемпіонату, дійшов до свого логічного завершення.

Федерація футболу Туреччини довічно дискваліфікувала хавбека Амедспора Мансура Чалара, повідомляє офіційний сайт організації.

Лезо в руках: гравець почав різати суперників під час матчу – моторошне відео з Туреччини

Нагадаємо, під час поєдинку третього дивізіону Туреччини між командами Амедспор і Сакар'яспор, гравець господарів Мансур Чалар атакував суперників, наносячи їм порізи лезом. Після поєдинку у постраждалих були виявлені порізи тулуба, шиї та обличчя.

Варто відзначити, що до розслідування справи була залучена прокуратура Туреччини.

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