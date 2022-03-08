На його думку, війні в Україні приділяють занадто багато уваги. Наскільки ж цинічна позиція.

На вихідних в Туреччині провели акцію. Перед початком матчів футболісти вийшли у футболках з написом "ні війні". Однак один з гравців Ерзурумспора – Айкут Демір – відмовився одягнути футболку.

"На Близькому Сході тисячі людей помирають щодня. Тамтешні гоніння ігнорують. А коли доходить до Європи, відразу бурхлива реакція", – пояснив своє рішення Демір.

Він вважає, що світова та футбольна спільнота приділяє недостатньо уваги протистоянню Ізраїлю та Палестини. Після санкцій до російських клубів, на Близькому Сході почали вимагати такі ж санкції до Ізраїлю.

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