Один з відчайдухів у пориві нестримного гніву "поховав" свій телевізор.

Їлмаз завершив кар'єру в збірній Туреччини після драми у матчі з Португалією

У півфіналі відбору Туреччина поступалася Португалії 1:2, однак під завісу зустрічі отримала право на пенальті. Бурак Їлмаз запустив м'яч повз ворота. Розчарований вболівальник витяг пістолет і буквально застрелив монітор – третій гол португальців він вже не показав...

Нагадаємо, востаннє Туреччина виступала на чемпіонаті світу 20 років тому – команда сенсаційно посіла третє місце у Південній Кореї та Японії.

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