Турецький чемпіонат визначив дату відновлення сезону

Суперліга Туреччини готується дати рестарт перерваним пандемією коронавірусу змаганням у червні.

Сезон у турецькій першості відновлять 12 червня. Про це президент місцевої федерації Ніхат Оздемір розповів у коментарі Goal.

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"Ми прагнемо завершити сезон при підтримці всіх органів нашої держави. Сподіваємось, що завершимо змагання у наших лігах наприкінці липня і вручимо трофеї на полі, а увінчаємо сезон проведенням фіналу Ліги чемпіонів у нашій країні в серпні", – заявив функціонер.

Нагадаємо, що Суперліга пішла на вимушену паузу після 26-ти турів. Лідерство в чемпіонаті наразі ділять Трабзонспор і Башакшехір – по 53 очки.

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