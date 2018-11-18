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Турецькі журналісти бойкотували прес-конференцію Луческу після поразки від Швеції

14:43 296 Читать на русском
Турецькі журналісти бойкотували прес-конференцію Луческу після поразки від Швеції
Мірча Луческу / Соцмережі

Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу не користується повагою серед турецьких журналістів.

Після матчу 5 туру Ліги націй Туреччина – Швеція журналісти турецьких ЗМІ не прийшли на прес-конференцію головного тренера їх збірної Мірчі Луческу. Сама прес-конференція тривала лише кілька хвилин, повідомляє Digisport.

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Нагадаємо, у 5 турі Ліги націй Туреччина програла Швеції з рахунком 1:0, що відправило підопічних Мірчі Луческу у дивізіон С.

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Зауважимо, що невдовзі збірна України зіграє товариський матч проти Туреччини у Анталії. Матч відбудеться 20 листопада, початок гри о 19:30.

Ліга націй5 тур

Туреччина - Швеція: Субота 17 листопада 2018

Туреччина
Матч завершено
0 : 1
Швеція
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Теги
Туреччина Туреччина Мірча Луческу Мірча Луческу Ліга націй Туреччина - Швеція
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