У рамках відбору до ЧС-2026 збірна Туреччини перемогла Грузію (3:2), а Литва не змогла здолати Мальту (1:1). Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу 2026, кваліфікація, група E

Грузія – Туреччина – 2:3

Голи: Давіташвілі, 63, Кварацхелія, 90+8 – Мюлдюр, 3, Актюркоглу, 41, 52

Вилучення: Їлмаз, 71 (Туреччина)

Група G

Литва – Мальта – 1:1

Голи: Гінейтіс, 90+7 (пен) – Сатаріано, 83

Вилучення: Уткус, 90+10 – Аццопарді, 90+1

Відбір у групі Е стартував матчем у Тбілісі, де збірна Грузії приймала Туреччину. Господарі провалили перший тайм, нічого не створивши біля чужих воріт і пропустивши двічі. В обох випадках голи прилетіли зі стандартів.

"Яничари" відкрили рахунок вже на 3-й хвилині внаслідок подачі з кутового, яку замкнув Мюльдюр – а на 41-й він же допоміг подвоїти перевагу. Мерт виграв боротьбу за відскок після штрафного, а Кашія у спробі вибити м'яч з-під його ніг кинувся у підкат. У підсумку сфера відлетіла до Актюркоглу, а той пробив з рикошетом. Без шансів для Мамардашвілі.

За шість хвилин по перерві турки, здавалося б закрили питання щодо переможця. Акгюн перехопив пас Гоглічідзе на чужій третині, обігрався у стіночку з Гюлером, увійшов у штрафний і в дотик скинув під удар Актюркоглу. Екс-партнер Трубіна по Бенфіці не схибив. 0:3.

Втім, грузини не здалися. Вже на 63-й хвилині вони розмочили рахунок зусиллями Давіташвілі. Зуріко прийняв м'яч під тиском двох на власній половині, розвернувся й протягнув м'яч на 35 метрів, після чого дав розрізний пас. Меквабішвлі з правого краю штрафного поцілив у дальню стійку, а Давіташвілі добив метрів з 11-ти – 1:3!

На 70-й же хвилині турки залишились у меншості через агресивний підкат Їлмаза проти Кочорашвілі. Бариш пішов на цей фол вже через чотири хвилини після появи на полі.

Грузія одразу ж посилила тиск, однак перший момент вдалося створити аж на 83-й хвилині. Саме тоді Кварацхелія завдав свого першого пострілу в матчі.

У наступні дві хвилини Хвічі провів ще два удари. Спочатку він вгатив з лету з меж штрафного (трохи неточно), потім пробив з лінії карного майданчика (Чакир парирував), а далі вінгер ПСЖ вгатив з дистанції повз дальню дев'ятку. Зрештою, на 8-й компенсованій Кварацхелія поцілив з лівого кута штрафного під ближню стійку, забивши другий гол Сакартвело – 2:3!

На останніх секундах Давіташвілі мав рятувати господарів, зарядивши з відскоку після стандарту. Чакир дістав сферу з-під поперечки. Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу збірної Туреччини.

У паралельній зустрічі Литва приймала Мальту. Гості відкрили рахунок на 83-й хвилині внаслідок класної комбінації, яку завершив Сатаріано. Втім, на 90+1-й хвилині Аццопарі залишив острів'ян у меншості (він встиг зіграти всього 5 хвилин), а на 90+7-й Гінейтіс зрівняв з пенальті – таким чином литовці уникнули поразки.

Шансів на плей-офф у обох збірних мало. Литовці відстають від другої позиції, де засіли Нідерланли, на три очки – втім, "ораньє" мають дві гри в запасі. До фінів бракує чотирьох балів, але тут за матчами рівність. Мальта має два очки, відбігавши вже п'ять поєдинків.

