Ліга націй, плей-офф, матчі-відповіді

Угорщина – Туреччина – 0:3 (перший матч – 1:3)

Голи: Чалханоглу, 37 (п.), Гюлер, 39, Бардакчі, 90

Шотландія – Греція – 0:3 (перший матч – 1:0)

Голи: Константеліас, 21, Каретсас, 42, Цоліс, 46

Ісландія – Косово – 1:3 (перший матч – 1:2)

Голи: Оскарссон, 2 – Мурікі, 35, 45+3, 79

Вилучення: Гуннарссон, 69

Словенія – Словаччина – 1:0 (перший матч – 0:0)

Гол: Черін, 95

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Туреччина після перемоги над Угорщиною у першому матчі (3:1), повторила успіх у виїзному поєдинку. Долю зустрічі вирішили два голи протягом двох хвилин наприкінці першого тайму. Спочатку пенальті реалізував Чалханоглу, а за мить відзначився Гюлер. На останній хвилині матчу Бардакчі забив останній цвях у домовину угорців, викинувши "посіпак" Орбана у дивізіон В.

Греція на виїзді несподівано легко розгромила Шотландію. Елліни мінімально поступились на своєму полі й зберегли шанси на камбек, яким вміло скористались у повторній зустрічі. Вже в середині першого тайму Константеліас вирівняв шанси обох команд на успіх за підсумками двох матчів, а незадовго до перерви Каретсас закріпив надмірне бажання гостей реабілітуватись за прикру поразку. Одразу після відпочинку Цоліс зняв питання щодо переможця і вивів свою команду в еліту Ліги націй. Шотландці ж наступний сезон проведуть в дивізіоні В.

Справжню сенсацію видало скромне Косово. Мінімальна поразка Ісландії в першому матчі, залишала скандинавам хороші шанси на збереження прописки в дивізіоні В. Щобільше, вже на 2-й хвилині Оскарссон вивів господарів вперед. Однак у складі балканців був Мурікі, який і став героєм матчу. Нападник Мальорки оформив хет-трик і опустив "вікінгів" у третій за силою дивізіон. До слова, з 69-ї хвилини скандинави грали у меншості – Гуннарссон заробив другий "гірчичник", підставивши свою команду.

У ще одному матчі Словенія в дуелі зі Словаччиною відстояла своє право грати у дивізіоні В. Перший поєдинок завершився сухими нулями, як і матч-відповідь, тому гра перейшла в овертайми. Хавбек Панатінаїкоса Черін майже одразу вивів господарів вперед – як виявилось, цей гол став першим і останнім.

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