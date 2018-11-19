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Україна – Туреччина: де дивитись товариський матч

14:42 678 Читать на русском
Україна – Туреччина: де дивитись товариський матч
Україна – Туреччина: де дивитись товариський матч

Україна та Туреччина зустрінуться в товариському матчі в Анталії. Де дивитись гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Україна – Туреччина відбудеться 20 листопада в Анталії. Початок гри о 19:30 за київським часом.

Україна – Туреччина: прогноз на товариський матч

Поєдинок Україна – Туреччина дивитись онлайн можна каналі Футбол 2. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Україна і Туреччина провели між собою 8 матчів. "Синьо-жовті" здобули 2 перемоги, а турки – 4. Ще два поєдинки завершились внічию. Востаннє команди зустрічались восени 2017 року у Харкові, коли українці перемогли з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що збірна Україна фінішувала на першій сходинці у групі дивізіону B Ліги націй, випередивши Словаччину та Чехію. Також стало відомо, з ким "синьо-жовті" точно не зіграють в кваліфікації Євро-2020

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Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

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