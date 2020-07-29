Туреччина ухвалила рішення про розширення Суперліги – команди Кравця та ще одного динамівця уникнуть вильоту

У сезоні 2020/21 турецька Суперліга налічуватиме 21 команду. Це 18 учасників попереднього чемпіонату та 3 команди з другого дивізіону, які завоюють право підвищитися у класі.

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Асоціація клубів вже прийняла дане рішення. Очікується, що сьогодні Турецький футбольний союз спільно з міністром спорту країни офіційно затвердять його, повідомляє Fanatik.

Таким чином, у сезоні 2020/21 в елітному дивізіоні Туреччини гратиме 21 команда, 4 з яких вилетять, а піднімуться 3. У наступних кампаніях Суперліга налічуватиме 20 учасників. Дане рішення прийняте через пандемію коронавірусу, яка вплинула на всі футбольні змагання, а також з метою підвищення конкуренції в чемпіонаті.

Відповідно, Кайсеріспор, Анкарагюджю та Єні Малатьяспор, які мали покинути Суперлігу, залишаються в еліті. У складі Кайсеріспора виступає Артем Кравець (8 голів у сезоні), а за Анкарагюджю донедавна грав Жерсон Родрігес, але форварда Динамо вигнали з команди за бійку з одноклубником.

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