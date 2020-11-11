Товариські зустрічі

Румунія – Білорусь – 5:3

Голи: Мітря, 11, Марін, 20 (пен.), 55, Неделчару, 31, Пушкаш, 44 – Кендиш, 63, Блахар, 80, Климович, 92

Нереалізований пенальті: Яблонський, 83 (Б)

Туреччина – Хорватія – 3:3

Голи: Тосун, 23, Тюрюч, 41, Ундер, 58 – Будімір, 32, Пашаліч, 53, Брекало, 56

Данія – Швеція – 2:0

Голи: Вінд, 61, Ба, 74

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Румунія вже до перерви зняла усі питання щодо переможця зустрічі проти білорусів, відвантаживши гостям 4 м'ячі. На початку другого тайму господарі ще одним голом добили суперника. Проте білоруси не мали наміру здаватись без бою. Гості зуміли відповісти румунам трьома голами та навіть були близькими, щоб відновити інтригу, але Яблонський не зумів реалізувати пенальті. У підсумку перемога збірної Румунії – 5:3.

Поєдинок Туреччини та Хорватії теж не розчарував фанатів. До перерви команди забили три м'ячі і пішли відпочивати за мінімальної переваги турків. Другий тайм розпочався з голепаду, спочатку хавбек Аталанти Маріо Пашаліч зрівняв рахунок, а через три хвилини хорвати вже були попереду. Проте не судилось фіналісту ЧС-2018 стати переможцем зустрічі. Ундер поставив крапку у матчі, зафіксувавши бойову нічию – 3:3.

Шведи під час останніх матчів виглядали не надто впевнено, що навіть Ібрагімовіч натякав на своє повернення, і, схоже, форвард Мілана має рацію. Данія повністю контролювала хід гри та без особливих зусиль у рідних стінах розібралась із суперником, забивши два м'ячі без відповіді.

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