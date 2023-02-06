Сьогодні зранку південно-східну частину країни сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,4. Наразі відомо про 912 загиблих, ще 5385 осіб отримали поранення. В Туреччині оголошено найвищий рівень загрози.

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Усі спортивні заходи призупинені на невизначений термін, повідомив у Twitter міністр молоді та спорту Туреччини Мехмет Мухаррем Касапоглу. Обмеження торкнулися і місцевої Суперліги. На сьогодні було заплановано 3 матчі чемпіонату, але вони точно відбудуться в інші дати.

Зауважимо, що зараз збори в Туреччині проводять багато клубів УПЛ, однак вони поки не оголошували про зміни у своєму розкладі.

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