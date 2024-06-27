Матч проти турків для збірної Чехії являв собою останній шанс на плей-офф. "Народна" команда трималася на третій позиції в групі, маючи всього одне очко в активі – стільки ж, скільки й Грузія. За такого розкладу прорватись в 1/8 фіналу Євро-2024 можна було тільки за умов перемоги.

Євро-2024: відомі всі пари 1/8 фіналу

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"Місячним" зіркам" вистачало й нічиєї. Якби Сакартвело програла португальцям у паралельній зустрічі, то підопічних Вінченцо Монтелли влаштувала б і нерозгромна поразка. Це було неабияк важливо, враховуючи дискваліфікацію ключового центрбека Бардакчі.

І все одно склад Туреччини виглядав потужно. Місце в основі знайшлося і Гюлеру з Реала, і Їлдизу з Ювентуса – а от чехам не міг допомогти Шик, який залишився у лазареті. Попри цей факт, підопічні Івана Гашека почали зустріч з тиску, ледь не забивши вже на 3-й хвилині зусиллями Провода.

Його потужний удар в дальній кут парирував Гюнок. На 15-й хвилині Хитіл ледь не замкнув простріл Цоуфала вздовж лінії воротарського, а на 16-й Гранач пробив головою після навісу Соучека на дальню. Вище воріт!

Хто знає, чим би завершились дані атаки, якби не епізод на 19-й хвилині. Нападник збірної Чехії – Антонін Барак – грубо сфолив проти Озджана й отримав жовту картку. Другу жовту картку (першу йому показали на 11-й). Збірна Чехії примудрилася залишитись у меншості на весь матч.

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Турки одразу ж перехопили ініціативу, піднявши володіння до 66% і почавши чинити інтенсивний пресинг. От тільки жодного моменту в першому таймі "яничари" не створили. На відміну від чехів – на 44-й хвилині Юрасек влетів на лівий край штрафного й опинився перед Гюноком, пробивши у ближній кут. Голкіпер врятував Туреччину!

Другий тайм підопічні Вінценцо Монтелли почали значно краще. Рахунок вдалося відкрити вже за п'ять хвилин по перерві, але яким же багатостраждальним вийшов цей гол! Спочатку Їлдизу вдалося пробити з центру штрафного – удар накрили, однак Кенан з добивання поцілив у голкіпера!

Потім почалася метушня із заблокованими ударами й вибитими передачами. Чехам ніяк не вдавалося відвести м'яч від власного карного майданчика – зрештою, вони за це поплатились. Їлмаз підхопив сферу й викотив пас на лівий край, а Чалханоглу звідти прошив Станека. 0:1!

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На цьому проблеми не завершились. У епізоді з пропущеним голом воротар зазнав пошкодження, тож довелося випускати Коваржа. Разом з ним Іван Гашек освіжив нападників, випустивши Кухту та Хори замість Гложека та Хитіла.

Здавалося, що ось тепер Чехії кінець, однак "місячні зірки" не змогли дотиснути "народну команду". За 35 хвилин після забитого гола підопічні Вінченцо Монтелли мали тільки один заблокований постріл, та і натяків на гостроту не виникало. А потім свіжий Йокушлу вирішив пробити з дистанції – над поперечкою!

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Весь цей час Чехія старалася врятуватись. На 64-й хвилині героєм міг стати Хори, який замикав подачу зі стандарту на дальню стійку, однак Гюнок врятував "яничарів". На 66-й же Хори таки відродив інтригу – Томаш прийняв вкидання з ауту й чисто виборов м'яч у голкіпера, розвернувся й пробив у порожні.

Акайдин зіграв на лінії, виручивши Гюнока, однак добивання від Соучека ніхто не витягнув. 1:1!

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Чехи лізли вперед, розкривались і завантажували кроси в штрафний, однак до моменту справа ніяк не доходила. Туреччина ж могла ще й добити суперника в компенсований час, вирвавшись у контратаку – втім, Їлмаз після зміщення до лінії півкола пробив у голкіпера.

Зрештою, на 4-й компенсованій "місячні" зірки вирвали перемогу, розігравши черговий контрвипад. Наприкінці епізоду було 6-в-4 у перед штрафним Чехії – все завершилось пострілом Тосуна в дальній нижній кут метрів з 15-ти. Підопічні Вінченцо Монтелли святкували перемогу з рахунком 1:2!

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Завдяки цьому успіху збірна Туреччини прорвалась до 1/8 фіналу Євро-2024. Чехія вилітає з турніру, набравши два очки й залишившись на четвертій позиції.

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