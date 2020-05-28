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Туреччина офіційно ухвалила дату відновлення сезону – українські легіонери відразу зійдуться з грандами

18:26 138 Читать на русском
Туреччина офіційно ухвалила дату відновлення сезону – українські легіонери відразу зійдуться з грандами
Морозюк на тренуванні Різеспора / Сайт клубу

Туреччина стала черговою європейською країною, яка наважилася відновити свій чемпіонат.

Суперліга повернеться 12 червня, інформує офіційний сайт Турецької федерації футболу.

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Детальний розклад 27 туру буде оголошений пізніше. Українським легіонерам доведеться відразу зустрітися з місцевими грандами. Різеспор Морозюка, Гармаша і Борячука прийматиме чинного чемпіона Туреччини – Галатасарай. Артем Кравець з Кайсеріспором поїде в гості до Фенербахче.

Нагадаємо, ще двоє українців виступають у другому дивізіоні Туреччини – Євген Селезньов та Олександр Гладкий (Бурсаспор і Адана Демірспор відповідно).

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Андрій Борячук Андрій Борячук Українці за кордоном Денис Гармаш Денис Гармаш Артем Кравець Артем Кравець Микола Морозюк Микола Морозюк Туреччина
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