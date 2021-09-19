Туреччина офіційно призначила нового тренера збірної – Шевченко програв конкуренцію німцю
16:42 - Читать на русском
Німецький фахівець Штефан Кунц очолив національну збірну Туреччини.
Федерація футболу Туреччини призначила Штефана Кунца головним тренером збірної, повідомляють офіційні соцмережі організації.
Термін контракту не розголошується, однак німецькі ЗМІ пишуть про угоду на 3 роки. Завтра відбудеться презентація нового наставника.
Туреччина серйозно розглядала варіант із запрошенням Андрія Шевченка. Але в підсумку місцева федерація зупинилася на кандидатурі Штефана Кунца, який виграв з молодіжною збірною Німеччини Євро-2017 і Євро-2021, а також взяв срібні медалі Євро-2019.
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