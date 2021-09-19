Федерація футболу Туреччини призначила Штефана Кунца головним тренером збірної, повідомляють офіційні соцмережі організації.

Термін контракту не розголошується, однак німецькі ЗМІ пишуть про угоду на 3 роки. Завтра відбудеться презентація нового наставника.

Туреччина серйозно розглядала варіант із запрошенням Андрія Шевченка. Але в підсумку місцева федерація зупинилася на кандидатурі Штефана Кунца, який виграв з молодіжною збірною Німеччини Євро-2017 і Євро-2021, а також взяв срібні медалі Євро-2019.

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