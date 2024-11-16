Відбулися 2 матчі в групі В4 Ліги націй 2024/25. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга націй 2024/25, дивізіон В, 5-й тур

Група 4

Туреччина – Уельс – 0:0

Нереалізований пенальті: Актюркоглу, 89 (Туреччина)

Чорногорія – Ісландія – 0:2

Голи: Оскарссон, 74, Йоганнессон, 89

Туркам для гарантії топ-2 було достатньо нічиєї, а от Уельсу потрібна була перемога. "Дракони" ще до перерви могли виходити уперед, але судді скасували гол Джордана Джеймса через мікроскопічний офсайд асистента.

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Туреччина загалом за моментами виглядала краще і мала розкішну нагоду забрати всі 3 очки. Неко Вільямс перечепив Акгюна в карному майданчику – пенальті! Втім, Актюркоглу влучив у стійку. Турки в другому матчі поспіль не можуть реалізувати 11-метровий. Тим не менш, з 11 очками саме вони залишаються лідером групи. Уельс має 9 пунктів.

Британцям не дає розслабитися Ісландія, яка впевнено розібралася з Чорногорією. "Вікінги" поховали суперника 2 голами у заключній третині матчу. "Розмочив" рахунок форвард Оррі Оскарссон з Реала Сосьєдад, який за місяць зіграє проти Динамо в ЛЄ. Ісландці набирають 7 очок і в останньому турі зобов'язані перемагати Уельс на виїзді. Чорногорія вдома проти турків мріє здобути бодай перший пункт, але виліт у дивізіон С неминучий.

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