Австрія і Туреччина зіграли матч 1/8 фіналу Євро-2024. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Стадію 1/8 фіналу закривала найскромніша за іменами пара. Австрія в групі випередила Францію та Нідерланди, але навряд хтось вважав команду Рангніка фаворитом Євро. Туреччина посіла очікуване друге місце слідом за Португалією.

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Візитівкою австрійців є шалений пресинг, проте на стандартах треба демонструвати інші переваги. Вже на 57-й секунді їх не знайшли. Подача кутового призвела до "пінг-понга" у воротарській Пенца, який Деміраль заспокоїв могутнім ударом під поперечку.

Перший тайм склався за очікуваннями експертів. Австрія серйозно затиснула суперника у карному майданчику, але свої моменти до пуття не доводила. Турки домінували на стандартах. Той-таки Деміраль ще раз замикав кутовий, проте неточно. Підопічні Монтелли втримали перевагу до перерви.

Старт другої половини став новим шоком для австрійців. Команда Рангніка запорола ще кілька моментів, а Деміраль був нестримним на стандартах. Центрбек Аль-Ахлі вдало замкнув ще один кутовий – 0:2! За минулі 47 матчів у складі збірної Деміраль забив ті самі 2 голи. До слова, Мері вважався зовсім не основним гравцем на груповому етапі.

Ця гра переросла у битву стандартів. На 66-й хвилині ще один якісний кутовий, і "джокер" Грегоріч залишається неприкритим на дальній стійці, – 1:2.

За фінальні півгодини Австрія не змогла врятувати становище. На останніх секундах Гюнок дивовожним чином відбив удар Баумгартнера. Командна Рангніка покидає Євро, а турки довершують список чвертьфіналістів. 6 липня вони зустрінуться з Нідерландами.