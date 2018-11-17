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Туреччина – Україна: "синьо-жовті" провели екстремальне тренування в Анталії

21:32 800 Читать на русском
Туреччина – Україна: "синьо-жовті" провели екстремальне тренування в Анталії
Збірна України / фото: ФФУ

Делегація збірної України прибула до Туреччини, де 20 листопада проведе товариський поєдинок з місцевою національною командою.

Підопічні Андрія Шевченка заселилися у свій готель у Белеку і вже навіть встигли провести перше тренування на турецькій землі.

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Щоправда футболістам, які не брали участі в матчі зі Словаччиною, довелося провести більшу частину заняття під дощем, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Товариський поєдинок Туреччина – Україна відбудеться у вівторок, 20 листопада, початок о 21:45.

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Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

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