Туреччина – Україна: "синьо-жовті" провели екстремальне тренування в Анталії

Делегація збірної України прибула до Туреччини, де 20 листопада проведе товариський поєдинок з місцевою національною командою.

Підопічні Андрія Шевченка заселилися у свій готель у Белеку і вже навіть встигли провести перше тренування на турецькій землі.

Туреччина – Україна: на матч полетять усі футболісти, травмовані Яремчук та Кривцов вирушили з командою

Щоправда футболістам, які не брали участі в матчі зі Словаччиною, довелося провести більшу частину заняття під дощем, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Товариський поєдинок Туреччина – Україна відбудеться у вівторок, 20 листопада, початок о 21:45.

Нова несподівана схема збірної України вийшла однобокою та не спрацювала – чому так сталося