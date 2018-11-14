Туреччина – Україна: матч обслуговуватиме бригада арбітрів із Косово

Стали відомі рефері, які будуть працювати на товариському матчі збірних Туреччини і України.

Спаринг буде обслуговувати суддівська брига із Косово на чолі з Генцем Нуза. Допомагати йому на лініях будуть Фатлум Беріша та Бухар Селімай. Четвертий арбітр – Бешфорт Козумі, інформує офіційний Twitter Федерації футболу Косово.

Україна – Туреччина: ФФУ назвала причини перенесення поєдинку до Анталії

Товариський матч Туреччина – Україна зіграють у вівторок, 20 листопада у Анталії.

Чому Шевченко може допомогти Луніну отримати ігрову практику в Леганесі