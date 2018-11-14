Туреччина – Україна: матч обслуговуватиме бригада арбітрів із Косово

Іспанія — 18:14 2788
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Лунін може перейти у Райо Вальєкано – Дімітревскі дає українцеві шанс
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Ворскла – Арсенал: УЄФА не покарає полтавців проведенням матчу без глядачівЛіга Європи — 17:10 721
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"Легко тренувати Реал, якщо твоє ім'я Зінедін": Марадона – про Мессі і Роналду, та чому Моурінью кращий за ГвардіолуСвіт — 15:46 1375
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Вірт покинув Рух, пропрацювавши у клубі менше двох місяцівПерша ліга — 15:35 3503
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Челсі можуть заборонити здійснювати трансфери – чергові деталі розслідування Football LeaksАнглія — 14:09 736
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