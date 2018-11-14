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Туреччина – Україна: матч обслуговуватиме бригада арбітрів із Косово

17:57 456 Читать на русском
Туреччина – Україна: матч обслуговуватиме бригада арбітрів із Косово
Туреччина – Україна: матч обслуговуватиме бригада арбітрів із Косово

Стали відомі рефері, які будуть працювати на товариському матчі збірних Туреччини і України.

Спаринг буде обслуговувати суддівська брига із Косово на чолі з Генцем Нуза. Допомагати йому на лініях будуть Фатлум Беріша та Бухар Селімай. Четвертий арбітр – Бешфорт Козумі, інформує офіційний Twitter Федерації футболу Косово.

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Товариський матч Туреччина – Україна зіграють у вівторок, 20 листопада у Анталії.

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Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

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Туреччина Туреччина Україна - Туреччина Україна Україна Товариські матчі Арбітри
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