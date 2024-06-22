Туреччина зіграє проти Португалії в другому турі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Туреччина – Португалія на Вестфаленштадіоні в Дортмунді стартує о 19:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO. Головні події гри традиційно опише Футбол 24 у текстовому онлайні.

Туреччина – Португалія: анонс матчу Євро-2024

Обидві команди розпочали Євро-2024 з перемог. Туреччина розібралася з Грузією (3:1), а Португалія на останніх хвилинах дотиснула Чехію. Переможець цієї дуелі очолить групу F і гарантує собі плей-офф.

Стартовий склад Туреччини:

Португалії: