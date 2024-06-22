Збірна Туреччини на пару з Грузією видала поки що найкращий матч Євро-2024. Що найбільш важливо, команда Вінченцо Монтелли цей поєдинок виграла, завдавши 22 удари по воротах, забивши тричі й видавши 2,68 очікуваних голів. Перемога залишить хороші шанси на 1/8 фіналу навіть у випадку невдачі з Португалією.

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"Місячні зірки" в 1-му турі здивували потужною позиційною атакою. У відборі до Євро-2024 та у спарингах збірна мала проблеми в цьому плані – не вистачало відкривань між лініями, не вдавалося затискати суперника, були проблеми із насиченням зон завершення. Все крутилось навколо довгих передач, кросів і контратак, однак проти Грузії турецька команда несподівано розквітнула.

"Яничари" класно розхитували масивний блок грузинів, знаходили простір у напівфлангах, комбінували на флангах і не забували про лонгшоти. Особливо яскраво проявив себе Гюлер – він не тільки забив красень-гол, а й вривався у штрафний, відходив у простір між лініями, розкидував передачі. Рішення Монтелли перемкнути Арду на роль фальшивої дев'ятки стало вирішальним у матчі.

От тільки в інших аспектах турки або не здивували, або навіть розчарували. Зокрема, не дуже добре працював їхній сильний пресинг. Нікуди не поділись проблеми захисників у роботі з орієнтирами та діями при відкритих м'ячах. Дір в опорній зоні поменшало, але без помилок все одно не обходилось. Як наслідок, турки могли й втратити очки – Грузії дозволили забагато.

В останні 20 хвилин команда перестала системно атакувати, відкотившись у блок (який був ненадійним). Та і в цілому туркам властива нестабільність, що й не дивно – Вінченцо Монтелла провів лише дев'ятий матч на чолі "місячних зірок" (всього три офіційних). До того ж за сумарною кількістю поєдинків у складі збірної турецькі гравці йдуть останніми на Євро-2024 – тобто, у них не тільки сирі ідеї, а й сирий склад.

Португалія ж підходила до турніру в ролі інфернального чудовиська. Під керівництвом Роберто Мартінеса "селесао" видали ударний відбір, відвантаживши аж 36 голів при 2-х пропущених – їм забивали тільки словаки, в одному матчі з десяти. Звісно, група була слабенька (Люксембург, Боснія, Ісландія, Ліхтенштейн), але ж навіть таких збірних треба примудритись перемагати з рахунком 4:0, 6:0, 9:0... Та і вкинути словакам три голи, як ми вже могли пересвідчитись, дуже важко.

От тільки на Євро-2024 проблеми почалися одразу ж. Португалія перемогла Чехію – пропустивши першою, відігравшись завдяки автоголу та врятувавши результат на останніх хвилинах. Хоча зі статистичної точки зору все було непогано. 19 пострілів по воротах, 8 у площину, два очікуваних і реальних голи + один скасований. "Селесао" домінували, дозволивши супернику лишень 5 ударів.

Разом з тим, в очі впадали структурні проблеми збірної. По-перше, схема 3-4-2-1 з квадратом у центрі не сприяла хорошим просуванням – футболісти слабко знайомі з нею, що призводило до натуральних зіткнень з партнерами. По-друге, ігнорувались перспективні варіанти атаки через центральні зони, але при цьому виконували колосальну кількість навісів.

Очевидно, що ставка на кроси була пов'язана з наявністю Роналду. Кріштіану приїхав на 6-й чемпіона Європи (знову рекорд!) і відіграв круто, фактично створивши скасований гол. Разом з тим, його вплив змушував грати через Кріша – мова не тільки про істерику в разі відсутності подач і пасів, а і про банальну тягу віддати на стрибучого гіганта з ударом.

Як наслідок, португальці сильно втрачали у варіативності та мобільності атаки. Крім того, Роналду не пресингує, тож за нього відпрацьовував Бернарду Сілва – от тільки обидва цих мінуси можуть і не позначитись на результаті в матчі з Туреччиною. "Місячні" зірки захищаються слабенько, а вихід з-під пресингу в них ще гірший.

Зате турки сильні в атаці. І тут вже виникають запитання щодо здатності стримати Гюлера, Чалханоглу, Їлдиза і компанію – суперники по групі були слабкими, найважчий забив їм двічі в Лісабоні, а чехи на Євро-2024 взагалі не тривожили захист піренейців. І все одно відкрили рахунок! Схоже, "яничарам" буде де розгулятись, тож можна очікувати на веселу гру.

Орієнтовні склади на матч Туреччина – Португалія

Туреччина: Гюнок – Мюлдюр, Акайдін, Бардакчі, Кадіоглу – Айхан, Чалханоглу – Гюлер, Кьокчу, Їлдиз – Їлмаз

Португалія: Кошта – Далот, Пепе, Діаш – Канселу, Сілва, Фернандеш, Вітінья, Мендеш – Роналду, Леау.

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