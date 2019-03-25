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Туреччина – Молдова – 4:0 – відео голів та огляд матчу

25 березня 23:11 98 Читать на русском
Туреччина – Молдова – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Туреччина – Молдова / Фото fotomac

Туреччина розтрощила Молдову в матчі 2-го раунду відбору до Євро-2020. Дивіться відео забитих голів і найкращих моментів матчу Туреччина – Молдова.

 

Гравці збірної Туреччини одразу розпочали тиск на ворота суперника, за що і були винагороджені вже на 24-й хвилині. До перерви господарі встигли подвоїти перевагу.

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В другому таймі гра особливо не змінилась. Турки ще двічі вразили ворота гравців Молдови і довели рахунок до логічного розгрому.

Такий результат вивів Туреччину на першу сходинку в групі Н з 6-ма пунктами. Молдова на останньому місці.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Євро-2020 Туреччина Туреччина Молдова Молдова Відеоновини Туреччина - Молдова
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