УЄФА обрав суддівську команду на прем'єрний поєдинок чемпіонату Європи між національними командами Туреччини та Італії.

Поєдинок обслуговуватиме нідерландець Данні Маккелі з помічниками, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Йому допоможуть лайнсмени Хессел Стеєгстра та Ян де Вріс. Резервний арбітр – француженка Стефані Фраппар. Вона стане першою жінкою серед офіційних осіб матчу в історії чемпіонатів Європи. У сезоні 2020/21 Фраппар дебютувала в Лізі чемпіонів у ролі головного арбітра поєдинку Ювентус – Динамо (3:0).

Із системою Відеоасистент рефері працюватиме Кевін Блом. Роль його асистентів виконають Пол ван Букел, Крістіан Гіттельманн і Бастіан Данкерт.

До слова, матч Туреччина – Італія відбудеться у п'ятницю, 11 червня. Початок поєдинку о 22:00.

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