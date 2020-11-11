Туреччина приймала Хорватію у спарингу. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Туреччина та Хорватія організували справжнє видовище для вболівальників, розписавши бойову нічию у поєдинку з 6-ма голами.

Забиті м'ячі на різний смак суперники розділили рівно на два тайми. За грою жодна з команд не володіла очевидною перевагою, хоча до стартовтого свистка певним фаворитом вважались саме хорвати.

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