Туреччина – Хорватія – 3:3 – відео голів та огляд матчу
22:15 - Читать на русском
Туреччина приймала Хорватію у спарингу. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
Туреччина та Хорватія організували справжнє видовище для вболівальників, розписавши бойову нічию у поєдинку з 6-ма голами.
Забиті м'ячі на різний смак суперники розділили рівно на два тайми. За грою жодна з команд не володіла очевидною перевагою, хоча до стартовтого свистка певним фаворитом вважались саме хорвати.
Туреччина та Хорватія у перестрілці не визначили сильнішого, Білорусь поступилась румунам у матчі з 8-ма голами
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter