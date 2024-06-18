Туреччина зустрічається Грузією в рамках першого туру групового етапу Євро-2024. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Туреччина – Грузія відбудеться сьогодні, 18 червня. Стартовий свисток на Вестафаллен штадіон у Дортмунді пролунає о 19:00. Це буде перший матч збірної на великому турнірі в історії Сакартвело. Дивитися гру можна на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Євро-2024 в Україні.

Туреччина – Грузія: анонс матчу Євро-2024

Туреччина – Грузія: стартові склади:

Туреччина: Гюнок – Мюльдюр, Акайдін, Бардакчі, Кадіоглу – Айхан, Чалханоглу – Гюлер, Кьокчу Їлдиз – Їлмаз

Грузія: Мамардашвілі – Какабадзе, Квіркелія, Кашія, Двалі, Меквабішвілі, Кочорашвілі, Чакветадзе, Цітаішвілі, Мікаутадзе, Кварацхелія

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