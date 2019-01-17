Туре: Сане буде найкращим з найкращих

Колишній хавбек Манчестер Сіті Яя Туре поділився враженнями від гри Лероя Сане.

"Цей хлопець буде продовжувати прогресувати. Одного разу він напевно будуте найкращим.

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Найращим з найкращих, тому що у нього є ці якості. Він швидкий, є хороша техніка, розумний і він хоче вчитися", – цитує Туре Sky Sports.

У поточному сезоні АПЛ Сане взяв участь у 20 матчах, забив 7 голів та віддав 6 гольових передач.