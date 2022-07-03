"Мане щойно перейшов з одного великого клубу в інший. А ще – чемпіонат світу. Він знає, що його чекатимуть з нетерпінням.

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Я бачу, що він провів досить багато матчів, що у нього було мало травм. Мане – дуже сильний фізично. Також він хороший хлопець, хороша людина, яку я знаю особисто.

Бажаю йому всього найкращого, сподіваюся, він проведе хороший турнір. І сподіваюся, що він не просто посяде високе місце, а й виграє "Золотий м’яч", – цитує Туре RFI.

Нагадаємо, тепер найпрестижнішу індивідуальну нагороду вручатимуть за підсумками сезону, а не року. Найближча церемонія відбудеться 17 жовтня в Парижі. Головним претендентом на "ЗМ" букмекери називають Каріма Бензема.

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