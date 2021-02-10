"Я починав свою професіональну кар'єру в Донецьку. Зараз я тут, щоб почати вже свій тренерський шлях. Звичайно, я розумію, що Олімпік – це не Металург, але я добре запам'ятав, наскільки доброзичливі і відкриті люди були в Донецьку. Мені дуже імпонує місцевий менталітет.

Олімпік офіційно оголосив про підписання Яя Туре

Якщо чесно, навіть мій агент був здивований, коли дізнався, що я хочу вчитися на тренера саме в Україні, але я був впевнений у своєму рішенні. Не так просто знайти місце, де можна спокійно, без зайвого тиску, вчитися, де тебе приймуть, як друга. Я радий, що тренер Олімпіка пішов на зустріч і дозволив мені приєднатися до його команди", – цитує Туре офіційний сайт клубу.

Яя став помічником наставника Олімпіка Ігоря Климовськкого. У 2003-2005 роках івуарієць захищав кольори донецького Металурга.

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