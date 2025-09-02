Головний тренер Шахтаря Арда Туран отримав персональну підтримку під час матчу з Олександрією (2:0).

31 серпня донецький Шахтар здолав Олександрію у матчі четвертого туру УПЛ (2:0). Під час гри наставника "гірників" підтримували турецькі вболівальники.

Туран вразив своєю пристрастю під час вирішального матчу Шахтаря у Лізі конференцій – вогняне відео

Цікаво, що деякі прихильники Турана прийшли на гру у футболках Галатасарая – клубу, у якому тренер Шахтаря виступав на початку та наприкінці своєї кар'єри гравця.

Нагадаємо, що Туран перед початком сезону став головним тренером Шахтаря. Контракт буде чинним три сезони. "Гірники" виступатимуть у Лізі конференцій.

Шахтар легко розбив Олександрію після виснажливого протистояння у Лізі конференцій – Педрінью елегантно забив