– Добрий вечір усім. Ми приїхали сюди з України, де триває війна. По всьому світу відбуваються війни. Люди і діти вмирають від голоду. І саме в ці дні флотилія "Сумуд" прямує до Гази. Вони намагаються стати символом надії. Ми не знаємо, що можемо зробити зі свого боку. Залишаючись на самоті, ми мріємо зупинити війни. І я хотів би закликати лідерів, які можуть зупинити війни у світі, зробити реальні кроки і проявити ініціативу, щоб зупинити смерть людей і дітей. Ми повинні зупинити ці війни. Я не розумію, як вони можуть відбуватися в сучасному світі. Це неможливо зрозуміти. Я всім серцем і у своїх молитвах з усіма, хто переживає війну в Палестині, в Україні.

Радіокерований асист Марлона Гомеса у відеоогляді матчу Абердін – Шахтар – 2:3

Що стосується гри, ми не змогли добре розпочати матч. Ми були далекі від єдиноборств і гри один в один. І попри місце суперника в турнірній таблиці, проти таких команд, як Абердін, грати складно, адже в шотландському чемпіонаті вони серед лідерів за кількістю виграних дуелей і за фізичними якостями. Вони почали гру з оборонною схемою 5-2-3, і їхні два атакувальні футболісти зуміли контролювати наших чотирьох у побудові атак. Наше рішення було через флангових захисників і опорного півзахисника. Але через те, що наші "вісімки" занадто рано йшли вперед, ми не знаходили потрібних рішень. А дві їхні "шістки" дуже легко контролювали нашу середню лінію. Так матч і тривав довгий час.

Ми володіли м'ячем, але, попри це, не могли досягти результату і реалізувати наші рішення. Потім нам вдалося знайти більше можливостей завдяки ширшій грі наших вінгерів і розташуванню фулбеків більше всередині. Завдяки діагональним передачам ми знаходили наших вінгерів, а рух опорного півзахисника став кращим для пошуку рішень. На такому стадіоні грати складно і важко протистояти команді, яка робить ставку на довгі передачі, стандарти і вкидання.

На початку нам було нелегко, але потім, з огляду на ще й вітер, довелося адаптуватися до умов, тому що у футболі іноді трапляються такі важкі обставини, і потрібно вміти пристосовуватися – ми змогли це зробити. Ми молода команда, і ця перемога дуже важлива для нас. Виграти у такого клубу, як Абердін, з його футбольною культурою та історією – це дійсно робить нас дуже щасливими.

– Відмінний початок кампанії. Які ваші загальні враження від гри бразильців? Марлон Гомес був особливо впливовим. Як ви вважаєте, надалі в цьому турнірі команді буде трохи легше? Чи можна сказати, що ця гра дала уявлення про те, як буде складатися решта кампанії? Ви входите до числа шести-семи головних фаворитів, але все ж. Ви перемогли, але як, на вашу думку, будуть розвиватися події далі?

– Перш за все, у нас були схожі матчі і раніше. Наприклад, з Бешикташем ми забивали голи після 30-50 передач в рамках однієї атаки. Гра в пас завжди важлива для нас, але важливо і те, як саме відбуваються ці передачі. Ми контролюємо гру, але нам не подобаються статичні передачі, ми прагнемо, щоб вони супроводжувалися дриблінгом, який відсікає суперника. Що стосується Марлона Гомеса, то у нього дуже хороший ігровий профіль і риси характеру. Він чудовий футболіст, здатний діяти на будь-якій позиції. Його сьогоднішня гра мене дуже порадувала. Також хотів би відзначити Лукаса Феррейру, який вперше вийшов у стартовому складі і відзначився голом.

Що стосується статусу фаворита в цьому турнірі, то у Шахтаря це в культурі – завжди залишатися конкурентоспроможними в Європі. Водночас ми молода і нова команда, ми намагаємося вчитися на кожному рівні і набувати досвіду. Тому, вважаю, логічніше дивитися на все крок за кроком. Звичайно, Ліга конференцій нас дуже надихає, і наша найбільша мрія тут – грати матчі, в назві яких є слово "фінал", – сказав Туран на післяматчевій прес-конференції.

Шахтар втримав важку перемогу в перестрілці з Абердіном – Еліас привіз пенальті, трьох голів могло не вистачити