– Чи встигли засумувати за чемпіонатом України і яким вийшов матч для команди?

– Звичайно, встигли скучити саме за нашою українською атмосферою. Вперше граю в Тернополі, загалом уперше в цьому місті, тому мені дуже сподобалася атмосфера. Як я чув, було 7 тисяч глядачів – майже як на матчі з Бешикташем. Дуже кайфую, коли вболівальники настільки люблять футбол і підтримують, особливо в наш непростий час. Тому я задоволений.

Епіцентр – Шахтар: поєдинок між дебютантом УПЛ і грандом зібрав рекордну кількість глядачів – Судаков відреагував

А щодо матчу – ми знали, що буде складна гра, тим паче після єврокубків. Трохи втомилися, але Містер зробив ротацію. Поєдинок вийшов важким: і погода, і поле далися взнаки. Але найголовніше – ми досягли позитивного результату, перемогли й взяли три очки. Рухаємося далі.

– Епіцентр – це новачок УПЛ. Чи відчувалося це сьогодні?

– Якщо чесно, вони мають хорошу якість. Я б навіть не сказав, що вони грали у Першій лізі. Зараз, як на мене, чемпіонат вирівнюється, і багато сильних гравців виступає як у Першій лізі, так і в інших клубах. Я знаю Сергія Миколайовича Нагорняка – він тренував мене в юнацькій збірній. Хороший тренер, було видно, що команда дуже серйозно налаштувалася на нас. Ми, власне, й очікували важкої гри.

– На твою думку, що завадило Шахтарю відкрити рахунок у цьому матчі трохи раніше?

– Було багато хороших моментів, але не реалізували. Я не забив, Бондаренко не реалізував момент, у Лассіни також були шанси. Думаю, потрібно працювати над реалізацією, бо у кожному матчі у нас є достатньо моментів. Згадайте гру з Ільвесом – 0:0, і з Бешикташем також. Треба вдосконалювати саме цей аспект – і все буде добре. Головне, що моменти створюємо.

– У перерві роздягальня була емоційною від Арди Турана?

– Ви ж знаєте Містера – він завжди емоційний. Незалежно від того, з ким ми граємо – з Бешикташем, Ільвесом чи Епіцентром – він завжди заряджений.

– Сьогодні Шахтар уперше зіграв у третьому комплекті нової форми. Як тобі наші нові кольори?

– Дуже незвично. Але мені подобається яскрава форма. Головне, щоб вона подобалася вболівальникам.

– Вболівальники викрикують твоє прізвище. Що ти відчуваєш у такі моменти?

– Якщо чесно, я щасливий, бо це дуже приємно. Після матчу діти там ледве не з’їли (усміхається). Дуже приємно, що в Тернополі і загалом у будь-якому куточку України мене знають, підтримують і вболівають за мене, – сказав Судаков для прес-служби клубу.

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