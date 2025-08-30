Головний тренер Шахтар Арда Туран вже не вперше привертає увагу своєю емоційністю. Цього разу – під час матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій.

Арда Туран вже з перших днів роботи на чолі Шахтаря продемонстрував свою пристрасть, характерну для нього ще в часи ігрової кар'єри.

Прес-служба "гірників" запостила окреме відео з діями Арди Турана під час матчу-відповіді проти Серветта. Турецький наставник не лише емоційно керував своєю командою, але й вогняно реагував на рішення арбітра чи події на полі.

Нагадаємо, що Шахтар у овертаймах здолав швейцарський Серветт (2:1) завдяки голу Кауана Еліаса. Перший поєдинок завершився нічиєю 1:1, а основний час другої зустрічі також завершився з рахунком 1:1.

