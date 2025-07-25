"Ми не відразу відчули гру. Потім, коли зрозуміли, що гра виходить і все під нашим контролем, то змогли атакувати, більше створювати моменти та грати через пас.

"Ми це запам'ятаємо": Абрахам "погрожує" Шахтарю – йому не сподобалася поведінка "гірників" після матчу

У нас оборона дуже хороша. Коля, Валерій, Фіма – всі дуже добре зіграли в обороні, тому і в Абрагама не було шансів, і моментів у Бешикташа.

Установка Турана перед матчем? Насолоджуватися грою, не хвилюватися і кайфувати від футболу, від життя футболіста.

Як насолоджуватися грою за такого тиску трибун? Коли ти граєш, ти цього не відчуваєш. Ти їх уже не чуєш. Тож, мені здається, це нормально", – сказав Очеретько для Террикона.

Нагадаємо, у першому поєдинку 2-го туру кваліфікації Ліги Європи Шахтар на виїзді несподівано розбив Бешикташ з рахунком 4:2. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 31 липня.

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