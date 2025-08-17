– Конопля та Аліссон не змогли закінчити матч. Чи вже відомо, що з ними? І так само травмований Кевін. Чи слід чекати його в матчі у четвер?

– Аліссон отримав невеличке ушкодження, коли стався епізод із зіткненням, тому ми його замінили в екстреному порядку, аби уникнути гірших наслідків його травми.

Голи Вінісіуса та Коноплі у відеоогляді матчу Верес – Шахтар – 0:2

Конопля теж відчув невеличкий біль у привідному мʼязі, тому, звісно, ми замінили його також превентивно, аби запобігти травмі.

Проведемо обстеження і, як тільки щось буде відомо, опублікуємо відповідну інформацію. Щодо Кевіна, то він розпочне підготовку з нами завтра, але для нас зараз найважливішою місією є його поступова інтеграція та повернення до тренувального процесу, аби жодним чином не нашкодити йому та команді загалом. Тож я радію, що команда відновлює свій повноцінний склад, і вважаю, що ми на правильному шляху відновлення нашого кадрового потенціалу, – цитує Турана прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, що Шахтар переміг Верес у третьому турі УПЛ з рахунком 2:0. Далі на "гірників" чекає зустріч в плей-офф Ліги конференцій проти Серветта.

