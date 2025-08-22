"Ми втрачаємо багато моментів. Нам потрібно бути уважнішими, коли ми підходимо до завершення, і більше прагнути забивати.

Потрібно більше горіти бажанням забити гол і ще сильніше цього прагнути. Ми працюємо над кожною деталлю, але іноді справа не в деталях, принципах або тактиці. Коли підходиш до завершення, потрібно сильніше відчувати гол, більше прагнути його забити.

Коли підходиш до штрафного майданчика, нам потрібно більше енергії, більше запалу. Тому що не так просто дістатися до штрафного, 23 моменти, 1-2 метри", – наводить слова Турана прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, друга гра між Серветтом та Шахтарем відбудеться 28 серпня в Женеві (Швейцарія). Переможець двоматчевого протистояння гратиме в основному етапі Ліги конференцій.

