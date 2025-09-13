"Сьогодні ми не зіграли добре. Хочу привітати Металіст 1925 з позитивним для них результатом.

Шахтар принижує Динамо, список очолив новий виконавець – Transfermarkt оновив ціни на гравців УПЛ

Я не хочу бачити такий футбол, навіть якби ми перемогли. Я беру відповідальність за цю нічию на себе. На жаль, нам не вдалося здобути 3 очки.

Я не знаю як зіграло Динамо. Нам треба в першу чергу перемагати у власних матчах. Суперечливий забитий м'яч Калюжного? В першу чергу ця нічия – проблема нашої гри й реалізації. Але якби подібний епізод стався в матчі умовного Мілана чи Інтера – розгорівся б серйозний скандал. Я сподіваюсь, що після гри судді добре подумають над своїми рішеннями.

Гра без Судакова і Кевіна? Педрінью провів скромну гру, поки що йому важко в новій ролі. Молодим хлопцям, які лише приєдналися до нас, потрібен час для адаптації. Втрата Судакова і Кевіна є болючою, але в довготривалій перспективі ми повинен", – заявив Арда Туран у післяматчевому коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що Шахтар втратив нагоду наздогнати Динамо і залишився другим в турнірній таблиці УПЛ.

Шахтар несподівано втратив очки проти Металіста 1925, повторивши "успіх" Динамо – Калюжний врятував скандальним голом