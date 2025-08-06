"Ми поважаємо Панатінаїкос за його культуру, його вболівальників та його стадіон. Ми будемо готові до завтрашньої гри, готові змагатися.

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Ми спробуємо грати у свій футбол без відступів, але розуміємо, що це буде важко, адже у них є досвідчені гравці, які можуть грати дуже добре. Ми збережемо цю повагу під час гри. Постараємося показати свій динамізм на полі та використати молодих гравців. Думаю, це буде цікава гра для перегляду обома командами, але навіть якщо ми здобудемо перевагу у першій грі, пам’ятатимемо, що це двоматчеве протистояння, і будемо відповідно розподіляти сили протягом 90 хвилин на полі.

У Панатінаїкоса дуже хороша команда. Можу сказати, що вони ефективні при флангових навісах. Іноді їм подобається володіти м’ячем. Залежно від складу, який вийде на поле, у них є різні способи гри. І ми відповідно готуємо кожного гравця.

Наприклад, якщо Тете гратиме на правому фланзі атаки, він більше зміщуватиметься у середину. Якщо це буде Пельїстрі, то він більше використовуватиме фланг. Тому тактика і зони, у яких вони гратимуть, залежатимуть від гравців, яких вони виберуть.

Звичайно, їхні крайні захисники теж багато відкриваються у вільні зони та роблять багато навісів. Ось так ми намагаємося напрацювати стратегію на матч, бо проти такої команди, як Панатінаїкос, потрібно бути готовими до будь-якого аспекту гри", – цитує Турана Тribuna.

Нагадаємо, що матч Панатінаїкос – Шахтар відбудеться завтра, 7 серпня. Команди вийдуть на газон Олімпійського стадіону в Афінах. Бельгійський рефері Ерік Ламберхтс дасть стартовий свисток о 21:00 за київським часом.

До слова, Тете в односторонньому порядку розірвав контракт із Шахтарем та приєднався до Галатасарая на правах вільного агента. Бразилець покинув донецький клуб в 2022 році завдяки правилу ФІФА та виступав за Ліон та Лестер на правах оренди. Минулого літа його підписав Панатінаїкос.

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