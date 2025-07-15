"Усі тренери, з якими я працював і працюю в Шахтарі, мають хороші людські якості. Той же Арда Туран уважно вислуховує наші запитання чи якісь побажання.

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А що стосується безпосередньо порівняння з Пушічем, то є відмінність у тому, як потрібно атакувати і як оборонятися. Це має бути компактний блок, який завжди рухається. Це більше не про один в один, а про зони, як їх правильно перекривати і як переміщатися. Є в арсеналі тренера й цікаві моменти, коли потрібно проявляти агресію при втраті м'яча. Як я вже сказав, за нинішнього тренера додалося багато фізичної роботи, бігу, як із м'ячем, так і без м'яча", – пояснив Бондар в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, Пушіч у минулому сезоні виграв з Шахтарем Кубок України, але "гірники" вперше за 29 років не потрапили до топ-2 чемпіонату. Офіційний дебют Турана вийшов надупевненим – розгром фінського Ільвеса з рахунком 6:0 у кваліфікації Ліги Європи.

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