"В першу чергу хотів би привітати гравців з важливою перемогою. Сьогодні погодні умови та перебіг поєдинку не сприяли легкій грі. Хлопці продемонстрували гарний настрій. Особливо складно було увійти в ігровий ритм футболістам, які до цього не мали багато ігрових хвилин до цього моменту. Я справді ціную, що вони багато тренувалися, серйозно працювали і сьогодні проявили справжнє бажання, запорукою якого стала наша сьогоднішня перемога.

Дебютний гол новачка "гірників" у відеоогляді матчу Полісся Ставки – Шахтар – 0:1

Я насолодився окремо взятими деталями, які сформували картину сьогоднішньої зустрічі. Хотів би подякувати гравцям за професіоналізм та достойне ставлення до цієї роботи.

Ми завжди повинні бути сфокусовані на реалізації в першу чергу, бувши командою такого калібру, як Шахтар, яка завжди хоче сповідувати атакувальний стиль. Така ситуація може трапитись на тренуванні. Коли ми практикуємо атакувальну модель 10 проти 2 на тренуваннях, все одно буває, що гравці трохи підкачують з реалізацією.

Попри невелику кількість голів, глядачі сьогодні могли насолодитися дійсно якісним футболом у виконанні двох команд. Однієї з більш атакувальної сторони, і другої, яка гарно вибудувала свою лінію оборони.Також для нас у контексті цього протистояння було важливим дати повернутись гравцям, які були травмовані протягом певного часу: Криськів, Невертон", – сказав Туран для УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Шахтар мінімально переміг аматорський клуб Полісся Ставки (1:0) та вийшов до 1/8 фіналу Кубка України.

Шахтар вийшов у 1/8 Кубка, мінімально здолавши аматорське Полісся – Мейреллес вперше забив, Ізаке скасували два голи