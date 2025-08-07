"Кевін дуже важливий для нас, я це знаю, але для мене всі мої гравці є дуже важливими. Вони однакові за рівнем своєї значущості.

Утім Кевін – особливий гравець для наших рішень в атаці. Я люблю його як брата, не лише як футболіста. Якщо його немає з нами, це сумно, але ми з нетерпінням чекаємо на його повернення.

Це станеться доволі швидко, але головне, щоб він був готовий. Після того, як він буде готовий, ми зможемо про нього говорити. Адже я не знаю точної інформації, лікарі знають краще за мене. Це дуже важливо для нас. Справді важливо. Побачимо. Ми зараз думаємо лише про завтрашній матч. І Кевін теж думає про цю гру, хоча йому це непросто", – цитує Турана прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що вінгер Шахтаря Кевін не полетів з командою до Афін. У 22-річного бразильця травма, і наразі він проходить відновлення. У поточному сезоні Кевін встиг взяти участь у трьох матчах, у яких відзначився чотирма голами та двома асистами.

До слова, Шахтаря та Панатінаїкос зіграють сьогодні, 7 серпня. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

