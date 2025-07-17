Наставник донецького Шахтаря пригадав зустрічі з українцями під час своєї ігрової кар'єри.

– У 2009 році ви грали у Києві товариський матч проти збірної України (Туреччина перемогла 3:0). Які у вас спогади про зустрічі з українським футболом?

– Насправді мої найгірший спогад про український футбол – це коли Карпати Львів вибили Галатасарай з кваліфікації Ліги Європи (сезону 2010/11) на останніх хвилинах.

Насправді коли Карпати вибили нас з Ліги Європи, Галатасарай був не на тому рівні, на якому ми б хотіли бути. А що стосується українських команд, то завжди пам’ятаю їхню дисципліну та хорошу фізичну підготовку. У мене були хороші матчі з ними.

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У командах завжди були талановиті та кваліфіковані гравці. Зараз одразу згадую Коноплянку, а також Ярмоленка. Хоча якось він жорстко відповів мені під час матчу. Але пам’ятаю, що він добре грав за дортмундську Боруссію.

І, звичайно, неможливо не згадати Андрія Шевченка. Він був одним із наших героїв у дитинстві.

– Ярмоленко все ще лідер Динамо, а Карпати грають в УПЛ, тому зможете взяти в них реванш за той виліт Галатасарая.

– Коли мова йде про футбол, я більше не хочу використовувати такі слова, як "помста", "реванш" чи "війна". Зараз ці слова мають набагато глибше і болючіше значення.

У спорті конкуренція завжди має бути про розвиток – вона допомагає людям ставати кращими. Ми зробимо все, щоб футбол дарував людям радість. І я вірю, що ми зможемо подати сильний приклад дружби й миру, бо саме це справді важливо, – заявив в інтерв'ю для Tribuna головний тренер Шахтаря Арда Туран.

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