"Що стосується Кевіна та Георгія Судакова, їхні трансфери до Фулхема та Бенфіки, відповідно… Я думаю, клуб вже скоро оголосить офіційно. Це частина нашої стратегії, про яку мене одразу проінформували, як тільки я прийшов до цього клубу. Ми над цим працюємо.

Я спілкувався багато з Даріо Срною, Сергієм Палкіним та Рінатом Ахметовим. Ми знаємо, як плануємо будувати команду. Непросто втрачати двох ключових гравців, вони дуже допомогли мені в процесі приходу у команду та адаптації. Нам зараз потрібно працювати над тим, щоб якісно їх замінити, але я довіряю тій стратегії, яку ми з Даріо Срною та іншими топ-менеджерами маємо.

У нас стоїть мета – побудова сильної команди, яка зможе повернути в Україну єврокубок. Це не трапиться в один день. Як приклад я наводжу команду Пепа Гвардіоли Манчестер Сіті. Їм знадобилися цілі роки, щоб побудувати систему, яка регулярно може забезпечувати результат та здобувати трофеї.

Що стосується Жори та Кевіна, вони неймовірні хлопці, просто чудові люди до того ж, надзвичайно якісні виконавці. Бажаю їм успішних карʼєр, щоб їх оминали травми, щоб вони здобули якомога більше титулів та трофеїв. Я дійсно радий, що ми зуміли реалізувати їхні мрії, а вони допомагали нам реалізовувати наші", – сказав Туран на післяматчевій прес-конференції.

Раніше повідомлялося, що Кевін перейде до англійського Фулхема. Сума трансферу складе понад 42 мільйони євро. Георгій Судаков нещодавно перебрався до португальської Бенфіки. Шахтар отримав за перехід свого гравця 27 млн євро, також "гірники" матимуть відсоток від його перепродажу.

