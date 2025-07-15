Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився думками щодо старту своєї роботи на чолі "гірників" та цілях, які поставлені на сезон.

"Шахтар – чудова організація, у якої є глибока культура та ДНК успіху. Я дуже радий бути тут. У нас фантастична атмосфера на передсезонних зборах. Мої гравці дуже позитивно реагують на інтенсивність тренувань. Я дуже радий. Звичайно, у нас тут великі цілі, але ми будемо просуватися крок за кроком.

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По-перше, ми хочемо знову виграти чемпіонат України, це наша короткострокова мета. Звичайно, ми також хочемо бути дуже успішними в Європі. Цей клуб має історію тріумфів у Європі. Ми хочемо пам’ятати ці моменти та писати нові історії", – поділився Туран в інтерв'ю Marca.

Нагадаємо, Арда Туран наприкінці травня цього року став головним тренером Шахтаря. У першому офіційному матчі на чолі команди турецький наставник здобув нищівну перемогу над фінським Ільвесом (6:0).

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